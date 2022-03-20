Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisi Seul'ün merkezine taşınıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Devlet Başkanlığı Ofisini Mavi Saray’dan Seul’ün merkezine taşıyacak.
Yoon, Devlet Başkanlığı Ofisinin Mavi Saray'dan Savunma Bakanlığı kompleksine taşınacağını ve 10 Mayıs'ta görevine orada başlayacağını açıkladı.
Yeni ofisinin yakınına büyük bir şehir parkı kurulacağını belirten Yoon, vatandaşların ofisini daha yakından görebileceğini söyledi.
Yoon, gazetecilerle sık sık bir araya gelmek üzere yeni ofisinde basın merkezi kuracağını belirterek göreve başlayacağı gün Mavi Saray'ı halkın ziyaretine açmayı planladığını ifade etti.
Yoon, 10 Mayıs'ta başlayacağı Devlet Başkanlığı görevini 2027'ye kadar yürütecek.
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