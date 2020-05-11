Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son 24 saatte 35 yeni COVID-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 909'a yükseldi.

Bu, 9 Nisan'dan beri ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar COVID-19'dan toplam 256 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 632 kişi iyileşti.

Gece kulüplerine gidenlere 'test yaptırın' çağrısı

Yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine giden kişilerden, herhangi bir semptom göstermeseler dahi diğer kişilerle temastan kaçınmaları ve en yakın merkezde COVID-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede son 24 saatte görülen vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 29'unun ise bu eğlence mekanlarına giden kişilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün basına yaptığı açıklamada, artan vakalar karşısında halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Korkuya mahal yok. Eğer gardımızı düşürmezsek, salgın önleme ve karantina sistemimiz virüsün yayılmasını tamamen kontrol edebilir ve yönetebilir." demişti.