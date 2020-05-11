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Afganistan'da camiden çıkanlara ateş açıldı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin, camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Paktiya'nın Dent Patan ilçesinde camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açtığını söyledi.
Hasrat, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: silahlı saldırı cami AfganistanSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:53
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