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Dünya
AA 09.08.2024 11:02

Güney Kore'de COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Güney Kore'de koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 katına yükseldi.

Güney Kore'de COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki COVID-19 vakalarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, ağustosun ilk haftasında COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktı.

Vakalar, şubattan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Sayılarındaki artışa rağmen hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla atlattığı duyuruldu.

Yetkililer, 65 yaş üstünün COVID-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurmuştu.

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