Güney Kore'de COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki COVID-19 vakalarına ilişkin verileri yayımladı.
Verilere göre, ağustosun ilk haftasında COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktı.
Vakalar, şubattan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Sayılarındaki artışa rağmen hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla atlattığı duyuruldu.
Yetkililer, 65 yaş üstünün COVID-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurmuştu.