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Dünya
AA 22.03.2025 14:12

Güney Kore'de çıkan orman yangınında 2 itfaiyeci öldü

Güney Kore'nin Ulsan şehri ve yakınlarında çıkan orman yangınlarına müdahale eden 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de çıkan orman yangınında 2 itfaiyeci öldü

Yonhap'ın haberine göre, şiddetli rüzgarların etkili olduğu ülkenin Ulsan şehrinde yerel saatle 15.26'da orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangında 2 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Yetkililer, söz konusu itfaiyecilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini ifade ederek, ölüm nedenlerinin araştırılacağını aktardı.

Yaklaşık 290 hektarlık alanı kül eden yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını vurgulayan yetkililer, yangından etkilenen yüzlerce kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yangını ilk ihbar eden kişinin, alevlerin ot biçme sırasında çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığını öne sürdüğünü, ancak yangının kesin nedeninin belirlenebilmesi için tamamen söndürülmesini beklediklerini açıkladı.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edildi.

Ulusal afet durumu ilan edildi

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

Güney Kore İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tedbirin Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinde yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok da, hükümet yetkililerine, etkilenen bölgelerin özel afet bölgesi ilan edilmesini değerlendirmeleri talimatı verdi.

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Güney Kore Orman Yangını
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