Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2025 12:57

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 2'si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 130 kişinin cansız bedeni ile 263 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı yeniden açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
12:58
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
14:05
Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'a veda
12:44
Eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak
12:40
İŞKUR, geçen yıl 2,3 milyon kişiye kariyer planlamasında rehberlik etti
12:42
Meteoroloji balonları, uçuş güvenliğine katkı sağlıyor
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ