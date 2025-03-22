Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Batı Şeria'daki işgal güçleri, Selfit’in batısındaki köy ve kasabalara baskın düzenledi.

Kentte İsrail askerleri tarafından atılan ses bombalarının patlama sesleri duyuldu.

Cenin kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de yer alan Beyt Ummar ve Yatta kasabalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Askerler bazı evlerin çatılarına tırmanırken Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

İsrail askerleri ayrıca kentte Filistinlilere ait araçları durdurarak yoğun bir şekilde kimlik kontrolü yaptı.

İsrail ordusu işgal ettiği bir diğer kent olan Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne de düzenlediği baskında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı’ndaki eski mezarlık çevresinde ve Cenin kentinin mülteci kampına bitişik Hedef Mahallesi’nde yıkım ve kazı çalışmaları yürüttü.

İsrail askerleri ayrıca Nablus kenti ve Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kent ve mülteci kampına çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail askerleri buradaki çok sayıda eve girerek zorla arama gerçekleştirdi.