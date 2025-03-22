Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2025 13:37

Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Batı Şeria'daki işgal güçleri, Selfit’in batısındaki köy ve kasabalara baskın düzenledi.

Kentte İsrail askerleri tarafından atılan ses bombalarının patlama sesleri duyuldu.

Cenin kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de yer alan Beyt Ummar ve Yatta kasabalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Askerler bazı evlerin çatılarına tırmanırken Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

İsrail askerleri ayrıca kentte Filistinlilere ait araçları durdurarak yoğun bir şekilde kimlik kontrolü yaptı.

İsrail ordusu işgal ettiği bir diğer kent olan Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne de düzenlediği baskında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı’ndaki eski mezarlık çevresinde ve Cenin kentinin mülteci kampına bitişik Hedef Mahallesi’nde yıkım ve kazı çalışmaları yürüttü.

İsrail askerleri ayrıca Nablus kenti ve Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kent ve mülteci kampına çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail askerleri buradaki çok sayıda eve girerek zorla arama gerçekleştirdi. 

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
13:03
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi
14:05
Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'a veda
12:44
Eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak
12:40
İŞKUR, geçen yıl 2,3 milyon kişiye kariyer planlamasında rehberlik etti
12:42
Meteoroloji balonları, uçuş güvenliğine katkı sağlıyor
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ