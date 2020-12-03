Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de 540 yeni vaka tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 35 bin 703'e ulaştı.
Güney Kore'de son 24 saatte 3 kişi koronavirüs nedeniyle öldü, virüs kaynaklı can kaybı 529'a çıktı.
28 bin 352 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Öte yandan, ülkede bugün aralarında 35 koronavirüs hastasının da olduğu 493 bin 430 öğrenci üniversite sınavına girecek. Söz konusu 35 öğrenci, sınava hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlanan özel bölümlerde katılacak.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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