Ülkede son bir günde COVID-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 567'ye yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 667 kişi iyileşti.