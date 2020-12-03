Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 16 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkede son bir günde COVID-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 567'ye yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 667 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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