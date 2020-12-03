Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 526 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bin 648'e yükseldi.
Son 24 saatte 35 bin 551 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 534 bin 965'e çıktı.
İyileşen sayısı ise 8 milyon 973 bin 373'e ulaştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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