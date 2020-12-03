Son 24 saatte 35 bin 551 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 534 bin 965'e çıktı.

İyileşen sayısı ise 8 milyon 973 bin 373'e ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.