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Dünya
AA 22.10.2024 10:11

Güney Kore ve İngiltere: Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınıyoruz

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Seul'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddialar hakkında ortak açıklama yaptı.

Güney Kore ve İngiltere: Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınıyoruz

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin hukuka aykırı silah transferlerine devam etmesini ve Moskova'nın Ukrayna'daki hukuka aykırı savaşını desteklemek üzere Rusya'ya asker göndermesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın "asker ve silah göndermesi karşılığında Kuzey'e ne sağladığının izlendiği" belirtilen açıklamada, Moskova'nın Pyongyang'a muhtemel nükleer ya da balistik füze teknolojisi transferinden "derin endişe" duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerinin güvenliğinin "birbiriyle bağlantılı olduğu" kaydedilerek, Güney Kore ve İngiltere'nin, Moskova ve Pyongyang'ı "caydırmak için uluslararası toplumla birlikte tedbir almakta kararlı olduğu" vurgulandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Sözcü Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olup olmadığı ve Ukrayna’daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını vermişti.

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