ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinden, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat James McGovern öncülüğündeki 64 Kongre üyesinden oluşan grup, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze'ye medya erişimi konusundaki kısıtlamalardan endişe duyulduğu belirtilerek bu kısıtlamaların Gazze'den doğru bilgi edinme konusunda ciddi zorluk çıkardığına dikkati çekildi.

Sınırlı haberlerin şüphelere yol açtığı kaydedilen mektupta, "Güvenilir bilginin her zamankinden daha kritik olduğu bir dönemde, haberciliğe getirilen kısıtlamalar basın özgürlüğüne zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim sağlanması" amacıyla Biden ve Blinken'a, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.