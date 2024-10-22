Filistinli gruplar: Gazze'deki açlığa dair anlatılanlar yaşananların sadece küçük bir kısmı

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran "Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi"nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in başta kuzey olmak üzere Gazze'de uyguladığı "abluka ve sistematik aç bırakma savaşının" devam ettiği ve uluslararası kurumların buna dair tanıklıklarının, Filistin halkının çektiği sıkıntıların sadece küçük bir kısmı olduğu ifade edildi.

Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminin, ateşkese varma çabaları ve Gazze'ye yardım girişi konusunda "yalan söylemlerle dünyayı yanıltmaya ve kandırmaya devam ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, dünya halklarına, insani ve hukuki kuruluşlara, en korkunç "sistematik yıkım" savaşına maruz kalan Filistin halkının yanında durma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) dün, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları, kısıtlamaları ve insanları zorla yerinden etmesinin, buradaki Filistin halkının tamamen yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise dünkü basın toplantısında, İsrail'in BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından gıda, su, ilaç ve yakıt desteği vermek için Cibaliya'ya erişim isteğini reddettiğini kaydetmişti.

Cibaliya Mülteci Kampı'na insani yardım girişi yapılamadığını, iletişim araçlarının da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Haq, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların çok sayıda insanın yerinden edilmesine neden olduğunu dile getirmişti.