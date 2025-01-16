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Dünya
AA 16.01.2025 13:50

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin bölgedeki "gerilimi tırmandırmaya" yönelik faaliyetlerini caydırmayı amaçlayan ortak bir karşı ateş tatbikatı düzenledi.

Güney Kore ve ABD'den "Kuzey Kore tehdidine" karşı ortak tatbikat
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Yonhap haber ajansının Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ile ABD, başkent Seul yakınlarında 14 Ocak'ta başlayan ve üç gün sürmesi planlanan bir askeri tatbikata devam ediyor.

Seul çevresini hedef alan Kuzey Kore'nin "topçu tehdidini" caydırmayı amaçlayan tatbikata, yaklaşık 250 Güney Koreli ve ABD'li asker katıldı.

Askerlerin gözetleme ve ağır silahları entegre bir şekilde kullanmaya yönelik eğitimler de aldığı tatbikatta, "Kuzey Kore'nin savaşa yol açabilecek füze tehditlerini" konu alan simülasyonlar üzerinde ortak çalışma yürütüldü.

ABD ile Güney Kore arasındaki ilk müşterek karşı ateş tatbikatı 1994 yılında yapılmıştı.

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