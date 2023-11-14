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Dünya
AA 14.11.2023 11:53

Güney Kore ve ABD, Kuzey'in tehditlerine karşı ortak deniz tatbikatı başlattı

Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Doğu Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Güney Kore ve ABD, Kuzey'in tehditlerine karşı ortak deniz tatbikatı başlattı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, Doğu Denizi'nde dün başlayan tatbikatın 4 gün süreceği bildirildi.

Açıklamada, tatbikata Güney Kore donanmasına ait 10 savaş gemisiyle "ROKS Seoae Ryu Seong-ryong" muhribi ve ABD donanmasından "Rafael Peralta" muhribinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, gemilerin yanı sıra tatbikatta Güney Kore'nin denizaltılara karşı kullanılan P-3 tipi savaş uçağıyla F-15K ve FA-50 savaş uçaklarının, ABD'nin ise A-10 tipi saldırı uçaklarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, birliklerin "arama, düşman denizaltılarını imha" ve "özel birliklerin çıkarmalarına" karşılık stratejiler üzerine çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, tatbikatın icra edildiği Doğu Denizi'nin, Kore Yarımadası'nı çevreleyen sulardan daha derin olması nedeniyle denizaltı araçlarının eylemlerini de kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

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