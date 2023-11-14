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Dünya
Al Jazeera, AA 14.11.2023 11:49

Şifa Hastanesi: 179 kişiyi bahçedeki toplu mezara gömmek zorunda kaldık

Şifa Hastanesi müdürü, 7 bebek ile 29 yoğun bakım hastası dahil 179 kişinin cenazesinin hastane kompleksindeki 'toplu mezara' gömüldüğünü söyledi.

Şifa Hastanesi: 179 kişiyi bahçedeki toplu mezara gömmek zorunda kaldık

Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, hastanedeki 179 kişinin "toplu mezara" gömüldüğünü söyledi.

Salmiya, "Onları toplu mezara gömmek zorunda kaldık" dedi ve gömülenler arasında 7 bebek ile 29 yoğun bakım hastasının bulunduğunu açıkladı.

AFP'den bir gazeteci ise, çürüyen ceset kokusunun hastanenin her yerine yayıldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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