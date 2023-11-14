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Dünya
AA 14.11.2023 11:52

İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve diğer Filistinli silahlı gruplarla sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Lübnan sınırında işaret ederek, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyindeki bir komuta merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Halevi, "savunma ve saldırı planlarını onaylayarak" tüm güçlere "harekete geçmeleri için yüksek teyakkuzda olmaları" talimatını verdi.

Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak. Güvenlik durumu, kuzeydeki vatandaşların evlerine döndüklerinde, emniyette hissetmedikleri bir vaziyette kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi çevresini ve Hizbullah ile sıcak çatışmaların başladığı kuzeyde Lübnan sınırındaki 4 kilometre mesafelik yerleşim alanlarını boşaltmıştı.

İsrail'in açıkladığı rakamlara göre, 120 bin kadarı Lübnan sınır bölgesinden olmak üzere yaklaşık 200 bin İsrailli ülke içinde turistik işletmelere, devlet misafirhanelerine ve farklı yerleşkelere yerleştirilmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
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