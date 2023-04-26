Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 13:13

Güney Kore ve ABD arasında ileri endüstriler ve enerji alanında 23 mutabakat zaptı imzalandı

Güney Kore ile ABD, nükleer enerji, robot ve pil üretimi gibi ileri endüstriler ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak için 23 mutabakat zaptı imzaladı.

Güney Kore ve ABD arasında ileri endüstriler ve enerji alanında 23 mutabakat zaptı imzalandı

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı, nükleer enerji, robot ve pil üretimi gibi ileri endüstriler ve enerji alanlarında ikili işbirliğini artırmak için 23 yeni mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı.

Mutabakatların Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyareti sürerken, iki ülkeden 45 üst düzey şirket yetkilisinin katıldığı bir iş ortaklığı etkinliği sırasında imzalandığı bildirildi.

Anlaşmalardan 10'unun yeni nesil sektörlerle ilgili, geri kalan 13'ünün de enerji endüstrilerinde ikili bağların güçlendirilmesine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, etkinliğe ABD tarafından Boeing, GE, ExxonMobil ve Siemens'in; Güney Kore tarafından Doosan Co, SK Inc, Lotte Chemical Corp. ve HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co'nun katıldığı aktarıldı.

Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanı Lee Chang-yang, ülkesinin ABD ile ittifakının, geleneksel askeri ve güvenlik ittifakını aşarak bir teknoloji ittifakına dönüştüğünü ifade ederek, "Bu anlaşmaların büyük sonuçlar doğuracağını umuyoruz, Güney Kore hükümeti kurumsal faaliyetleri aktif olarak destekleyecek." dedi.

ETİKETLER
Güney Kore ABD
Sıradaki Haber
Rusya'da bir köyde yangın: 178 yapı kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Muharrem İnce: 6'lı masadan garip sesler geliyor
13:57
İsim benzerliği nedeniyle başına gelmeyen kalmadı
13:49
AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı
13:50
İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor
13:45
Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası olacak
13:39
İlk çeyrekteki araç üretiminin 3'te 1'inden fazlasında Bursa'dan
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi
FOTO FOKUS
Rusya'da bir köyde yangın: 178 yapı kül oldu
Rusya'da bir köyde yangın: 178 yapı kül oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ