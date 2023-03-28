Yonhap'ın haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, Devlet Başkanı Yoon'un kabine toplantısında Güney ve Kuzey Kore arasındaki projelerin koordinasyonu için kurulan Birleşme Bakanlığından Kuzey Kore'ye finansal destek niteliğinde girişimlerde bulunulmamasını istedi.

Sözcü Lee, Yoon'un hükümet yetkililerine, geçmiş yönetimler döneminde ülkesinden Kuzey Kore'ye gönderilen ekonomik yardımlara işaret ederek "Şu andan itibaren Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yardım etmeyi bırakmalı ve Kuzey Kore nükleer silah peşinde koştuğu sürece onlara tek bir won bile veremeyeceğimizi açıkça belirtmelidir." dediğini aktardı.

Konuyla ilgili Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada da Devlet Başkanı Yoon'un görev süresi boyunca Kuzey Kore'ye hükümet düzeyinde ve Bakanlık yoluyla herhangi bir ödeme veya mal transferi yapılmadığı belirtildi.

Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonu yapmıştı

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak 1 yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Kuzey Kore son olarak 24 Mart'ta Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve "radyoaktif tsunami yaratabilecek" insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.