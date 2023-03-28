Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zirve sürecinin şu an ileri bir aşamada olduğu ve bu sebeple İslamabad'ın demokratik ilke ve değerlerin desteklenmesi için ABD ve zirveye ev sahipliği yapacak ülkelerle ikili ilişki kuracağı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin davetine teşekkür edilerek, Başkan Joe Biden’ın düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne İslamabad’ın katılmayacağı duyuruldu.

Pakistan’ın ABD ile ilişkilerine değer verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden yönetimi altında İslamabad ile Washington’ın ilişkilerinin önemli ölçüde genişlediği kaydedildi.

Pakistan, eski Başbakan İmran Han'ın hükümette olduğu 9-10 Aralık 2021'deki ilk zirveye davet edilmemişti.

Zirveye Pakistan'ın uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğu Türkiye ve Çin de davet edilmemişti.

Pekin'in "Tek Çin" politikasının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğü Tayvan, bu yıl zirveye davet edilmişti.

Pakistan, Pekin'in "Tek Çin" politikasını destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Bugün Washington'da başlayan Demokrasi Zirvesi, 30 Mart'ta sona erecek.