Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya ve Somali'de sel: 21 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kenya ve Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi.
Kenya'nın güneyindeki Gilgil bölgesinde etkili olan sellerde 3 çocuk ve 4 kadın hayatını kaybetti.
Somali'nin güneyindeki Baardhere kasabasında yaşanan sel felaketinde ise 14 kişi öldü.
Her iki ülke de kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çekerken, bazı bölgeler yılın belli zamanlarında sele teslim oluyor.
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