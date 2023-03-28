Kenya'nın güneyindeki Gilgil bölgesinde etkili olan sellerde 3 çocuk ve 4 kadın hayatını kaybetti.

Somali'nin güneyindeki Baardhere kasabasında yaşanan sel felaketinde ise 14 kişi öldü.

Her iki ülke de kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çekerken, bazı bölgeler yılın belli zamanlarında sele teslim oluyor.