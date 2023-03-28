Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, resmi temaslar için başkent Zagreb'de bulunan Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bozinovic, Hırvatistan'ın 1 Ocak itibarıyla Şengen bölgesine dahil olduğunu anımsattı.

Bozinovic, "Romanya'nın Şengen'e katılımını destekliyoruz. Bu hem Romanya hem de Avrupa Birliği (AB) için önemli. Bunu her fırsatta dile getirmeye çalışacağız." dedi.

COVID-19 salgının sona ermesiyle düzensiz göçmen geçişlerinde artış kaydedildiğini belirten Bozinovic, "Kimsenin durdurmak gibi bir hedefi olmadığı göç noktasında gerekli kurallara uyulması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bode ise iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve karşılaşılan zorluklarla ilgili görüştüklerini söyledi.

Hırvat mevkidaşıyla bölgesel, uluslararası ve Avrupa özelinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bode, "Tüm bölge Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu krizle karşı karşıya. Görüşmede Romanya'nın bu yıl Şengen üyesi olmak istediği beklentisini vurguladım. Romanya'nın, Şengen adaylığının reddini haklı çıkarmak için farklı devletlerce dile getirilen çeşitli hassas iç meseleler, ciddi sorun olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Bode, Hırvatistan'a, Şengen'e katılım konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Hırvat sahillerinde artan Rumen turistlerle ilgili kendi polis birimlerinin yaz aylarında bölgede görev yapması için destek vereceğini de sözlerine ekledi.