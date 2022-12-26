Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey'in İHA'larına uyarı ateşi açtı
[Fotograf: AA]
Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girmesinin ardından ordusunun uyarı ateşi açtığını ve savaş uçakları havalandırdığını bildirdi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ait birkaç İHA'nın, sınır ihlali yaparak ülke hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Güney Kore ordusunun, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini Kuzey Kore İHA'larını düşürmek için havalandırmadan önce uyarılar yayımladığını ve uyarı atışları yaptığını belirtti.
İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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