Havalimanları sessizliğe büründü, Uçak ve tren seferlerinde yaşanan iptaller sıradanlaştı.

Geçtiğimiz üç yılda Çin'de kayda geçen görüntüler hayatın bir parçası haline geldi.

Sıkı salgın tedbirleri nedeniyle seyahat etmek hayal oldu.

Sıfır vaka politikası olarak bilinen tedbirler geçtiğimiz günlerde sona erdi. Artık Çin içerisinde seyahat etmenin önü açıldı.

Uluslararası seyahatlerin tekrar başlayacağına yönelik beklentiler sonrası pasaport başvuruları arttı.

Çin'de yaşayan ve TRT Haber'e konuşan Tina da pasaportunun gelmesini bekliyor ve ilk gideceği ülkelerden birinin Türkiye olacağını söylüyor.

"Yeni pasaportumu aldıktan sonra ilk seyahat rotamda vizesiz gidebileceğim ülkeler olacak. Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyoruz ve bu bizim için iyi bir fırsat. ayrıca Türkiye sevdiğim birçok şeyi barındırıyor. Zengin bir tarihe ve kültüre sahip. Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası ve sahilleri muhteşem"

Çin uluslararası uçuşlara uyguladığı sınırlama ve zorunlu karantinayı henüz kaldırmadı.

2020'den bu yana ülkeyi soyutlayan politikaların kaldırılmasıyla,Çin'in yeniden dünyaya açılması bekleniyor.