Tayland Kraliyet Donanması, gemide bulunan 105 personelden 76'sının hayatta kaldığını açıkladı.

Açıklamada, "18 kişi öldü ancak 8'inin kimliği belirlenemedi. Bugün itibarıyla 11 kişi hala kayıp." ifadelerine yer verildi.

HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.

Fırtınada gövdesi su alan gemi, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle batmıştı.

Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği bulunmadığını kabul etmişti.