Teksas Valisi 3 otobüs dolusu göçmeni Washington'a gönderdi.

Güneyden incecik, yazlık kıyafetlerle otobüse bindirilen göçmenler, Washington'un ayazında sokağa terk edildi.

Otobüslerden biri, Başkan Yardımcısı Hariss'in konutuna yaklaşınca göçmenleri indirdi.

Son 40 yılın en çetin kışını geçiren Amerika Birleşik Devletleri'nde, dondurucu soğuklar nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybetti.

Adeta ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına bir sivil toplum kuruluşu yetişti.

Göçmenler donmadan sığınaklara götürüldü.

Göçmen sorunu, Amerikan siyasetinin en tartışmalı konularından.

Nisan ayından bu yana Arizona ve Teksas gibi eyaletlerin Cumhuriyetçi yönetimleri, göçmenleri otobüslerle Washington, New York gibi Demokratların yönetimindeki eyaletlere yolluyor.

Bu şekilde on binlerce göçmenin 'Demokrat' eyaletlere gönderildiği tahmin ediliyor.