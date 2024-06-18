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Dünya
AA 18.06.2024 10:16

Güney Kore: Kuzey'den askerler, yeniden Askerden Arındırılmış Bölge'deki sınırı geçti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den 20 ila 30 kişilik asker grubunun yine kısa süreliğine iki Kore'yi birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) sınırı geçtiğini bildirdi.

Güney Kore: Kuzey'den askerler, yeniden Askerden Arındırılmış Bölge'deki sınırı geçti

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey sınırındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 20 ila 30 kişilik Kuzey Koreli asker grubunun, Koreleri birbirine bağlayan, DMZ içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği belirtildi.

Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açmasının ardından Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine döndüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, sınır ihlalinin "yanlışlıkla" yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.

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