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Dünya
AA 18.06.2024 09:41

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen hükümetin eğitim politikasını protesto etti

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, eğitim sistemini özelleştirmeye çalışmakla suçladığı hükümeti protesto etti.

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen hükümetin eğitim politikasını protesto etti

Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen çok sayıda öğretmen, çıkarmak istediği eğitim kanunu dolayısıyla hükümete tepki gösterdi.

Hükümetin bu yasayla eğitim hizmetini özelleştireceğini iddia eden öğretmenler, yüzlerce kişinin işsiz kalacağını savundu.

Kolombiya Eğitim Çalışanları Federasyonunun (Fecode) öncülük ettiği protestoya birçok kentten katılım sağlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız tamamlandı.

Fecode'den yapılan basın açıklamasında da hükümetten yasa tasarısını geri çekmesi istendi, aksi halde ulusal greve gidileceği ve kitlesel gösteriler yapılacağı ifade edildi.

Hükümet, mevcut eğitim sisteminin ciddi ekonomik zararlara yol açtığını ve çıkarılacak yasanın öğretmenlerin ekonomik durumlarında ciddi iyileşmeler sağlayacağını belirtiyor.

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