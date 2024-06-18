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Dünya
AA 18.06.2024 10:09

ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangını sebebiyle 7 bin kişi tahliye edilecek

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınının hızla yayılması nedeniyle 7 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangını sebebiyle 7 bin kişi tahliye edilecek
[Fotograf: Reuters]

New Mexico merkezli "Koat" haber kanalına göre, eyaletin Ruidoso köyünün ormanlık alanında çıkan yangın hızla yayıldı.

Yetkililer, 7 bin kişiden eşyalarını toplamadan evlerini terk etmelerini istedi.

Yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayılan yangın sebebiyle köyün bir kısmının elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Köye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

Ruidoso köyü ve çevresinde yangının oluşturduğu duman sebebiyle "kötü hava kalitesi" alarmı verildi.

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