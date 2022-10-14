Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 01.49'da Pyongyang'daki Sunan bölgesinden Doğu Denizi'ne SRBM fırlatıldığını tespit edildiğini ve füzenin yaklaşık 6 machlık azami hızda ve 50 kilometre irtifada yaklaşık 700 kilometre uçtuğunu bildirdi.

Kuzey Kore uçaklarına 12 "F-35A" savaş uçağıyla karşılık verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Kuzey'in Hwanghae eyaletinden Sarı Deniz'e saat 01.20 ile 01.25 arasında yaklaşık 130 topçu ateşi, Gangwon'dan ise Doğu Denizi'ne saat 02.57 ile 03.07 arasında yaklaşık 40 topçu ateşi açtığı tespit edildi.

Top mermilerinin, iki Kore'nin 19 Eylül 2018'de imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen fiili Kore deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı "tampon bölgelerine" düştüğü belirtildi.

Son 2 haftada 8'inci füze atışı

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.