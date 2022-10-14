Nijerya, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderebilmek için adımlar atmaya başladı.

AB de azalan Rus gazı kaynaklarına alternatifler ararken, Nijerya'dan doğal gaz ithalatını mevcut yüzde 14'ün üzerine çıkarmak istiyor.

Nijerya hükümeti ise gelecek kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderebileceğini açıklasa da ülkede bu sevkiyatlar için yeterli altyapının olup olmadığı tartışılıyor.

"Nijerya, Avrupa'ya doğalgaz ihracı için çalışmalara başladı"

Skymark Enerji Şirketi Başkanı ve enerji uzmanı Muhammed Saleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın çoğu kullanılmayan veya petrol kuyularına yeniden enjekte edilen yaklaşık 200 trilyon fit küple, "Afrika'nın en büyük gaz rezervlerine sahip olduğunu" belirtti.

Saleh, ülkede doğal gaz projelerinin enerji hırsızlığı ve yüksek maliyet riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Nijerya, Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirerek Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için çalışmalara başladı" ifadesini kullandı.

Nijerya, en büyük sıvı hidrokarbon boru hattını yeniden açmayı planlıyor

Nijerya'nın AB'ye daha önce gemi yoluyla doğal gaz ihraç ettiğini hatırlatan Saleh, daha fazla doğal gaz sevkiyatı için boru hattı kullanımı konusunda çalışmaların başladığını ifade etti.

Hükümetin, ülkenin en büyük sıvı hidrokarbon boru hattı olan Trans Nijer Boru Hattı'nı yeniden açmaya hazır olduğuna değinen Saleh, "Trans-Nijer Boru Hattı, Bonny İhracat Terminali'ne günde yaklaşık 180 bin varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip" dedi.

Saleh, bu boru hattının ülkede devam eden yerli elektrik üretimi ve LNG ihracatı için kritik olan doğal gaz sıvıları tahliye altyapısının bir parçası olduğuna işaret etti.

Muhammed Saleh, ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının, ülkede uzun zamandır başlatılan "Ajaokuta–Kaduna–Kano Doğal Gaz Boru Hattı" olarak bilenen "AKK Projesi"nin tamamlanması yolunda itici güç olduğunu dile getirdi.

Nijerya'nın enerji konusunda altyapı sorunları yaşadığının altını çizen Saleh, "Son zamanlarda Nijerya'daki doğal gaz Avrupa ülkelerinin ilgisini çekiyor. Nijerya bu konuda yeterli altyapıya sahip değil. Ayrıca, finansman sorunumuz var." diye konuştu.

"Hükümetin, tüm doğal gaz boru hattı projelerini yeniden masaya getirme fırsatı var"

Saleh, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC), Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için Nijerya-Sahra Çölü-Cezayir boyunca yaklaşık 4 bin 400 kilometrelik ayrı bir kıtalararası doğal gaz boru hattı çalışması başlattığını vurguladı.

Nijerya hükümetinin tüm doğal gaz boru hattı projesini yeniden masaya getirme fırsatını gördüğünü söyleyen Saleh, ülkenin yatırım yapmak isteyen Avrupa ülkeleri için hazır olduğunu belirtti.