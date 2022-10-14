Bir yandan silahlanmaya rekor bütçe ayırdılar diğer yandan kadın astsubayları zor koşullarda çalıştırdılar. Güney Kıbrıs'ta kadın astsubaylar isyanda...



Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görevli 471 kadın astsubay "cinsiyet ayrımcılığına" uğradıklarını belirterek Rum Başkanlık Sarayına yürüdü.

"Biz kadınız, güçlüyüz", "Bizi kimsenin ezmesine izin vermeyiz" sloganları atan Rum kadın astsubaylar, terfi ve maaşlarında haksızlık yapıldığını savundu.

Kadın astsubaylar "Savunma Bakanlığı Mağduru olan Rum Milli Muhafız Ordusu kadın astsubayların itibarının tamamen iade edilmesini talep ediyoruz" pankartları taşıdı.

Rum kadın askerleri, bazı milletvekilleri, insan hakları temsilcileri ve aileleri yalnız bırakmadı.

İnsan Hakları Komisyonu’ndan Irini Charalambidou, kadınların cinsiyete dayalı ayrımcılığın kurbanı olduğunu söyledi, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu kaydetti.



Milletvekili Alekos Tryfonidis ise, olaydan etkilenen kadın astsubayların ifadelerinin şok edici olduğunu söyledi.



ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum yönetimi, bu yıl 170 milyon euroluk silahlanma bütçesi ayırmıştı.