Makei, gazeteye iddia edilen beyanın kapsamına girmeden, "Ülkemizin başkanı kolluk kuvvetleriyle bir dizi toplantı yaptı ve bir terörle mücadele operasyonu başlatıldı" dedi.

Cuma sabahı itibariyle, güvenlik servislerinden hareketle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi'ne (KGB) "terörle mücadele niteliğinde gerekli önlemleri" almasını emrettiğini ancak ülke çapında tehdit düzeyinde herhangi bir değişiklik açıklamadığını söyledi.

Makei, "Bazı komşu ülkelerin Belarus topraklarının belirli bölgelerinin ele geçirilmesini de içerecek şekilde provokasyonlar planladığına dair bilgiler vardı" diyerek, böyle bir sinyalin yeterli yanıt olmadan bırakılmaması gerektiğini ve ülkenin güvenliğinin sağlandığını söyledi.