Güney Kore, Fukuşima nükleer tesisinin atık tahliyesini denetlemek için ekip gönderecek

Güney Kore Hükümet Politika Koordinasyon Ofisi Başkan Yardımcısı Park Ku-yeon, yaptığı açıklamada, Güney Koreli 21 kişilik ekibin atık tahliye planını incelemek üzere Fukuşima nükleer tesisini ziyaret edeceğini belirtti.

Park, 21 Mayıs’ta başlayacak 6 günlük ziyarette Güney Kore ekibinin, nükleer tesisin İlerlemiş Sıvı İşleme Sistemi’nin (ALPS) ve arıtılmış suyun okyanusa boşaltılacak kadar güvenli olup olmayacağını inceleyeceğini söyledi.

Güney Kore ekibine Nükleer Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoo Guk-hee’nin başkanlık edeceğini aktaran Park, Japonya’nın tesisle ilgili görmeyi umdukları neredeyse her şey hakkındaki taleplerini kabul ettiğini dile getirdi.

Japon yetkililer ise su tahliye planının güvenliğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından incelendiğini ve sonuçlarının gelecek ay açıklanacağını vurgulayarak Güney Kore ekibinin Fukuşima’ya ziyaretinin gerçek bir teftiş anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında 7 Mayıs’ta yapılan görüşmede, atık tahliye planı hakkında endişeleri bulunan Seul yönetiminin Fukuşima nükleer tesisini ziyaretine yeşil ışık yakılmıştı.

Bunun ardından, Güney Kore ve Japonya, 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde nükleer sızıntı meydana gelen ve halihazırda çalıştırılmayan Fukuşima Nükleer Santrali'nin atıklarının tahliyesinin denetimi konusunda birlikte çalışma kararı almıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, şu anda kullanılamaz durumda olan Fukuşima nükleer tesisinin atıklarının tahliye edilmesinin Seul tarafından denetlenmesi için Güney Kore ve Japonya’nın birlikte çalışma kararı aldığı bildirilmişti.