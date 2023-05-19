AB, yaptırımlardan kaçanları engellemek istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin Ukrayna oturumunda konuştu.

"Ukrayna'ya ekonomik ve finansal destek sağlamaya devam etmeliyiz." diyen von der Leyen, G7 ülkelerinin kurduğu koordinasyon platformunun Ukrayna'nın 2023 bütçe açığını kapatmasına yardımcı olduğunu, Ukrayna'ya 2023 sonrasında da istikrarlı biçimde mali destek vermek için anlaşma sağlamaları gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, Rusya'ya saldırganlığı nedeniyle "yüksek bedel" ödettiklerine işaret ederek, AB'nin Rusya'yı ileri mal ve teknolojiden yoksun bırakmak ve ülkenin hayati gelir akışlarını kesmek için ülkeye yıllık 50 milyar avroluk ihracatı ve 90 milyar euroluk ithalatı yasakladığını belirtti.

"Büyük yaptırımlarımızın etrafından daha fazla dolanılıyor" diyen von der Leyen, bu konuda sıra dışı ticari veriler ve kanıtlar bulunduğuna dikkati çekti.

Von der Leyen, Rus kruz füzeleri için mikro işlemciler ve sensörlerden, askeri iletişim cihazlarındaki çiplere kadar üçüncü ülkelere yapılan yüksek teknoloji ihracatının Rusya'ya gittiğini ve savaşta Ukrayna'ya karşı kullanıldığını belirterek, "Buna bir son vermeliyiz. Bu nedenle, yeni AB önlemleri diğer ülkelerdeki operatörlerin yaptırımların etrafından dolaşmasını veya kaçınmasını hedef alacak" diye konuştu.

Zelenskiy'nin barış formülüne destek çağrısı

Ukrayna'daki savaşın adil şekilde sonlandırılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Saldırgan ile mağduru eşitleyen barış müzakereleri reddedilmelidir. Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne destek toplama çabalarını desteklemeliyiz" dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya acilen gerekli silah ve mühimmatı sağlama çağrısında bulunarak, Komisyonun mühimmat üretimi için önerdiğini plana değindi ve ek üretim için daha fazla mali destek verilmesi taahhüdünü yineledi.

Zelenskiy'nin 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini ve Ukrayna'nın sınırlarının yeniden tesis edilmesini içeriyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da iştirak ediyor.