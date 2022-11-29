YONHAP ajansının haberine göre, Yoon, haftalık kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yoon, yayınlanan kararnameye dair, "Bugün hükümet, ulusal ekonomi ve halkın geçim kaynakları için daha ciddi bir krizi önlemek amacıyla çimento sektöründe mal taşımayı reddedenler için idari bir emir çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Çimento ve çelik taşımacılığındaki grev nedeniyle ülke genelinde inşaat ve üretimin durduğuna işaret eden Yoon, "Sanayi üssümüz harap olma tehlikesiyle karşı karşıya. İnsanların günlük hayatı bile tehdit altında." dedi.

Yoon, tır şoförlerinin, kendi çıkarları için ulusal ekonomiyi ve insanların hayatını rehin aldıkları sürece haklı görülemeyeceğini söyledi.

Greve gidenlerin eylemlerine katılmayı reddeden tır şoförlerine yönelik saldırıyı "kabul edilemez suç" olarak nitelendiren Yoon, "Görev sürem boyunca emek ve yönetim arasında hukukun üstünlüğünü sağlam şekilde tesis edeceğim. Hukuksuzluklara asla taviz vermeyeceğim. Yasa dışı eylemlerin sorumluluğu sonuna kadar sıkı şekilde takip edilecek." şeklinde konuştu.

Yasa dışı durumlara "sert cevap" mesajı

Yoon ayrıca, bazı metro ve demir yolu çalışanlarının da dayanışma grevleri başlatma hazırlığında olduğuna dair haberler aldığını belirterek, herhangi bir yasa dışılığa sert şekilde cevap verileceğini vurguladı.

Güney Kore'de tır şoförleri, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 7 Haziran'da grev başlatmış, hükümetin artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesini talep etmişti.

Greve giden tır şoförleri, hükümetin taban ücret sistemi "Güvenli Nakliye Tarifesi"ni 3 yıl uzatmasına rağmen sistemin kalıcı hale getirilmesini istemişti.

Yaklaşık bir hafta süren 11 bin tır şoförünün katıldığı grev, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayıplara neden olmuştu. Grevin yerel üretimi de etkilediği, 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu bildirilmişti.

Tır şoförleri, 14 Haziran 2022'de Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşmaya varmalarının ardından greve son vermişti.