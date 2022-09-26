Yoon Suk-yeol geçen haftaki mikrofon gafına ilişkin açıklamasında, "Gerçeklerden farklı haberlerle ittifaka zarar vermenin halkı büyük riske attığını söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Güney Kore lideri, mikrofona yansıyan skandal sözlerinin Güney Kore medyası tarafından çarpıtıldığına işaret etti; haberleri "gerçek dışı" olarak nitelendirdi ve bu durumun ABD ile ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

Yoon, geçen hafta BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Biden ile yaptığı kısa görüşmenin ardından, üst düzey diplomatlarla konuşurken kameralara yakalanmıştı.

Net duyulmayan konuşmasında uygunsuz bir ifade kullandığı, "Yasama meclisindeki bu aptallar onaylamasa Biden için çok utanç verici olmaz mıydı?" dediği dikkati çekmişti.

O anların Güney Kore medyasında yayınlanmasının ardından sosyal medyanın yanı sıra Yoon'un kendi partisinden de eleştiriler gelmişti.

Muhalefet milletvekilleri de Yoon'u Biden'a hakaret etmekle suçlamıştı. Basın sekreterliği, Yoon'un Biden'dan bahsetmediğini savundu; Güney Kore parlamentosuna atıfta bulunduğu öne sürüldü. Küfür iddiaları reddedildi.

Yoon, mayıs ayındaki devlet başkanlığı seçimini kazanarak göreve gelmişti.

Geçen hafta yayınlanan bir ankete göre ülkede Yoon'a verilen destek yüzde 33'ten yüzde 28'e geriledi.