Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası yakınlarında, sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı.

Sahil güvenlik ekipleri, yangında ilk belirlemelere göre 1 balıkçının hayatını kaybettiğini, 11'inin de kayıp olduğunu bildirdi.

Polis, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçı bulunduğunu söyledi.

Sert rüzgar ve yüksek dalgaların, bazı küçük kurtarma botlarının kaza mahalline yaklaşmasını engellediği ifade edildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, yetkililere, arama kurtarma çalışmaları için mümkün olan her yola başvurmaları talimatı verdiğini aktardı.

Kaynak: AA