Güney Kore açıklarında tekne yandı: 1 ölü, 11 kayıp19 Kasım 2019 Salı 10:30 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:37
Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında balıkçı teknesinin yanması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.
Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası yakınlarında, sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı.
Sahil güvenlik ekipleri, yangında ilk belirlemelere göre 1 balıkçının hayatını kaybettiğini, 11'inin de kayıp olduğunu bildirdi.
Polis, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçı bulunduğunu söyledi.
Sert rüzgar ve yüksek dalgaların, bazı küçük kurtarma botlarının kaza mahalline yaklaşmasını engellediği ifade edildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, yetkililere, arama kurtarma çalışmaları için mümkün olan her yola başvurmaları talimatı verdiğini aktardı.
Kaynak: AA