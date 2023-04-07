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Dünya
AA 07.04.2023 14:14

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Kuzey Koreli işçilerin yasaklanması" çağrısı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin yurt dışına işçi göndererek "siber suçlarını" ve "nükleer programını" finanse etmesinin önüne geçilmesi için uluslararası destek çağrısı yaptı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Kuzey Koreli işçilerin yasaklanması" çağrısı

Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın temsilcileri, başkent Seul'da bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç temsilcinin ortak açıklamasında, ülkelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Koreli işçilere yasak getirilmesine dair kararına uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Koreli işçilerin, dünya genelinde bulundukları ekonomik faaliyetlerden elde ettikleri kazancı göndererek ülkelerinin nükleer ve siber çalışmalarını destekledikleri kaydedildi.

Basına konuşan Güney Kore temsilcisi Kim Gunn, "(Kuzey Kore'nin) Provokasyonların cezasız kalmamasını sağlayacağız. Kuzey Kore'nin gelecekteki provokasyonlarının fonlanmasıyla da mücadele edeceğiz" dedi.

"Kuzey Kore'nin nükleer pragmaları tüm dünyayı ilgilendiriyor"

ABD'li temsilci Sung Kim de Kuzey Kore'nin nükleer pragmalarının ve "siber suçlarının" tüm dünyayı ilgilendirdiğine işaret etti.

Japonya temsilcisi Takehiro Funakoshi, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinin hem bölge hem de bölge ötesi için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 100 bin Kuzey Koreli işçi bulunuyor, uzmanlar bu işçilerin yıllık yaklaşık 200 ila 500 milyon doları ülkelerine gönderdiğini tahmin ediyor.

Güney Kore istihbaratı ise Kuzey Koreli internet korsanlarının son 5 yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde sanal varlığı çaldıklarını iddia etti.

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