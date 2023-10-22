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Dünya
AA 22.10.2023 17:56

Güney Kore, ABD ve Japonya ilk ortak askeri hava tatbikatını gerçekleştirdi

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın "Kuzey Kore tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi" amaçlayan ilk ortak askeri hava tatbikatı Kore Yarımadası yakınlarında yapıldı.

Güney Kore, ABD ve Japonya ilk ortak askeri hava tatbikatını gerçekleştirdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yonhap'ın Güney Kore Hava Kuvvetleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kore Yarımadası'nın güneyinde gerçekleştirilen tatbikata, bir ABD "B-52H" stratejik bombardıman uçağının yanı sıra 3 ülkeden savaş uçakları katıldı.

Hava Kuvvetlerince yapılan açıklamaya göre, tatbikat, "Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer ve füze tehditlerine karşı 3 ülkenin müdahale kabiliyetini artırmak üzere" yapıldı.

Tatbikat, 3 ülke arasındaki dayanışmayı gösterirken, Hava Kuvvetleri, Güney Kore-ABD ittifakı temelinde üçlü işbirliğini "daha da geliştirmeyi" amaçlıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinin, Güney Kore ve Japonya Hava Kuvvetleri ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği tatbikatlar, "3 ülkenin bu bölgede yaptığı ilk ortak hava tatbikatı olma" özelliği taşıyor.

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