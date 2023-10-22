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Dünya
İHA 22.10.2023 17:22

Refah Sınır Kapısı’ndan ikinci yardım konvoyu geçti

Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması için dün açılan ve ilk konvoy geçtikten sonra tekrar kapatılan Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 17 tırlık ikinci konvoyun da geçtiği duyuruldu.

Refah Sınır Kapısı’ndan ikinci yardım konvoyu geçti
[Fotograf: İHA]

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede insani kriz kritik düzeye ulaştı.

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının ilk konvoyu, dün Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçmiş, daha sonra kapı tekrar kapatılmıştı.

Mısır medyasından alınan bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı’ndan bugün Gazze Şeridi’ne gitmek üzere ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 17 tırlık ikinci bir konvoy daha geçti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100 kamyona ihtiyaç olduğu belirtilmişti. 

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