Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği koordinasyonunda, yardım toplama merkezleri olarak belirlenen Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Pretorya ofisi ve beyaz eşya firması Arçelik/DEFY'ın Durban'daki tesisleri, Güney Afrikalılardan gelen yardım malzemeleriyle dolup taşıyor.

Bu merkezlere akın eden Güney Afrikalıların bağışladığı çok sayıda çadır, ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye, jeneratör, sağlık malzemesi ve kışlık giysiler, Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenli olarak Türkiye'ye taşınıyor.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrikalı ve Türk yardımseverlerden önemli miktarda ayni yardım toplandığını belirterek, "13 Şubat itibarıyla, en acil ihtiyaç duyulan yardım maddeleri, çadır, uyku tulumu, jeneratör ile portatif tuvalet/banyo olarak belirlenmiştir. Bu aşamada giyim ve gıda maddeleri kabul edilmemektedir. Sürekli güncellenen ihtiyaç listemiz, yardım toplama merkezleri ve nakit gönderilecek banka hesabi için web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesini rica ediyoruz" dedi.

Güney Afrikalılar 500'den fazla çadır, 100'ün üzerinde jeneratör bağışladı

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ise Cape Town'dan 1000 adet kışlık giysi, 250 battaniye ve 200 kutu sağlık malzemesinin Türkiye'ye gönderildiğini, ayrıca 50 çadır, 50 gazlı ısıtıcı, 16 jeneratör ve 250 battaniyenin de kargoya hazır edildiğini belirtti.

Yeşildağ, "Güney Afrikalı dostlarımız, yerel resmi makamlar ve Cape Town’da görevli diplomatlar, gerek bağışlarıyla bizzat gelerek, gerek telefonla arayarak veya mesajla yoğun başsağlığı ve iyi niyetlerini iletiyorlar" ifadelerini kullandı.

Johannesburg YEE Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulaziz Yiğit de, Güney Afrikalı yardımseverlerin son bir hafta içinde 493 çadır, 100 jeneratör, 2 bin 50 battaniye, 7 bin muhtelif kışlık giysi ve 990 adet uyku tulumunu, Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere YEE ofisine teslim ettiklerini belirtti.

Yiğit, YEE'nin Güney Afrikalı kursiyerlerinin gelen yardımların paketlenmesi ve taşınmasında bizzat çalıştıklarını ve ayrıca 14 bin 500 Güney Afrika randı (15 bin 210 Türk lirası) değerinde nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "Salı gününden beri yüzlerce Güney Afrikalı yardımlarıyla birlikte ofisimize akın ettiler. Güney Afrikalıların, binlerce kilometre uzaktan acımıza bu denli ortak olmaları, duygu verici" diye konuştu.

TİKA Pretorya Koordinatörü Abdülkadir Abukan da, yürütme başkenti Pretorya'dan bağışlanan çadırların, Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır bekletildiğini ifade etti.

DEFY Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Soylu da, bugünden itibaren Güney Afrikalıların yardımlarını firmanın Durban'daki tesislerinde kabul etmeye başladıklarını, ilk gün itibarıyla 30 çadır ve 100 battaniye bağışı toplandığını kaydetti.

Güney Afrika'nın önde gelen yardım kuruluşları Gift of Givers ve Hope SA Vakfı, 60'ın üzerinde gönüllü arama kurtarma ve sağlık personelini geçen hafta Türkiye'ye göndermişti.