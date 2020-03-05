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Güney Afrika'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü açıklandı.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.
Afrika kıtasında 29 koronavirüslü hasta var
Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29’a ulaştı.
Etiketler: koronavirüs Güney AfrikaSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 17:06
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