Libya'da başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı, Mitiga Havalimanı...

Ancak söz konusu havalimanı darbeci Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına hedef oluyor.

Son 10 gündür saldırılar yoğunlaştı.

Saldırılar artınca sivillerin güvenliği tehlikeye girdi, uçuşlar da aksadı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, bu nedenle Mitiga Havaliman'nı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Libya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Mitiga Havalimanı'ndan uçuşların yeni bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Mitiga'daki uçaklar, uçuş yapan şirketler ve personel Misrata Havalimanı'na taşındı.

Uçuşlar Misrata Havalimanı'ndan yapılacak.