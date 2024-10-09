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Dünya
AA 09.10.2024 07:55

Güney Afrika'da cips ve bisküvi paniği

Güney Afrika'da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Sağlık departmanı, zehirlenme vakalarının çoğunun yerleşim alanlarına yakın marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığını belirtti.

Güney Afrika'da cips ve bisküvi paniği

Gauteng Eyaleti Eğitim Departmanından yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesinde bulunan Karoba İlkokulundan 3 öğrenci ile yine bu bölgede yer alan Khauhelo İlkokulundan 1 öğrencinin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, çocukların okul çevresindeki bir bakkaldan satın aldıkları atıştırmalıklardan zehirlendikleri belirtildi. Aynı atıştırmalıklardan yiyen bir başka öğrencinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng'de şubat-eylül aylarında 200'den fazla çocuk gıda zehirlenmesinden hastanelik olmuş, 6'sı hayatını kaybetmişti.

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanından gıda zehirlenmelerine ilişkin yapılan açıklamada, vakaların özellikle gecekondu mahalleleri, gayriresmi yerleşim alanları ve pansiyonlarda yaşayan çocuklar arasında arttığı belirtilmiş, zehirlenme vakalarının çoğunun bu yerleşim alanlarına yakın marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı vurgulanmıştı.

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