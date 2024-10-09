Doktor, sahte COVID aşısıyla cinayete teşebbüs etti

İngiltere Newcastle'da doktor olan 53 yaşındaki Thomas Kwan, sahte tıbbi belgeler hazırlayıp kılık değiştirdi. Kwan, kendini hemşire olarak tanıttı, hatta annesinin tansiyonunu ölçtükten sonra Patrick O’Hara'ya zehir verdi.

O’Hara, enjeksiyon sonrasında hayatta kaldı ancak nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri enfeksiyonu) nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Kwan, Sunderland’da aile hekimi olarak görev yapıyordu ve Newcastle Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayete teşebbüs suçunu kabul etti. Daha önce de zehirli madde verdiğini kabul etmişti.

Savcı Peter Makepeace, Kwan’ın annesinin vasiyetinde annesinin partnerinin evin varisi olarak yer almasının bu suçu işleme motivasyonu olduğunu söyledi.

Makepeace, “Kwan, zehirler hakkındaki ansiklopedik bilgilerini kullanarak planını uyguladı. Kılık değiştirip, annesiyle birlikte yaşayan O’Hara’nın evine giderek COVID aşısı yapma bahanesiyle zehir enjekte etti” dedi.

Kwan’ın bu planı gerçekleştirmek için sahte isimle bir otele giriş yaptığı, sahte plaka kullandığı ve peruk taktığı belirtildi.