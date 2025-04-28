Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2025 22:55

Güney Afrika'da çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alan zarar gördü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alan zarar gördü.

Güney Afrika'da çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alan zarar gördü
[Fotograf: Reuters]

Güney Afrika Ulusal Parklar'dan (SANPARKS) yapılan açıklamaya göre, Masa Dağı Ulusal Parkı'nın Tokai ve Silvermine bölgelerinde orman yangını çıktı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 600 hektarlık bitki örtüsü yangından etkilendi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzak durmaları istendi.

ETİKETLER
Orman Yangını Yangın Güney Afrika
Sıradaki Haber
İsrail'de iç istihbarat teşkilatı direktörü görevden ayrılacağını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
23:24
ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi
22:55
İsrail'de iç istihbarat teşkilatı direktörü görevden ayrılacağını açıkladı
22:53
Soykırımcı İsrail, yeni silahlarını Gazze'de sivillerin üzerinde deniyor
22:50
ABD Donanması'na ait bir savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü
22:46
Husiler, ABD'nin uçak gemisine saldırdıklarını duyurdu
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü
FOTO FOKUS
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ