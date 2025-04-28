Güney Afrika'da çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alan zarar gördü

Güney Afrika Ulusal Parklar'dan (SANPARKS) yapılan açıklamaya göre, Masa Dağı Ulusal Parkı'nın Tokai ve Silvermine bölgelerinde orman yangını çıktı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 600 hektarlık bitki örtüsü yangından etkilendi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzak durmaları istendi.