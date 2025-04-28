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Dünya
AA 28.04.2025 22:51

Soykırımcı İsrail, yeni silahlarını Gazze'de sivillerin üzerinde deniyor

Katil İsrail ordusu, sistematik bir soykırım yürüttüğü Gazze'de ilk kez "Bar" füzesi kullandığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail, yeni silahlarını Gazze'de sivillerin üzerinde deniyor
[Fotograf: AA]

Tel Aviv yönetiminin yerli üretim silahlarını Gazze'deki saldırılarında test ettiği yönündeki haberlerin ardından ordudan "Bar" füzesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36. Tümen komutasındaki 282. Tugay'ın topçu birliklerinin saldırıların başından bu yana ilk defa Gazze'de "saha operasyonlarına" başladığı aktarıldı.

Topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere ilk kez "Bar" füzesi attığı ve güneyde Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran Morag Koridorundaki noktalara 5 binden fazla saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

Ordunun açıklamasında, "füzenin, karmaşık muharebe alanlarına uygun bir güdüm sistemine sahip olduğu ve bu sayede hedefini çok kısa sürede vurabildiği" ifade edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde de "Bar" füzesinin 30 kilometre menzile sahip İsrail yapımı orta menzilli bir füze olduğu ve lazer sistemi kullanarak hedef tanımlaması yaptığı bilgisi geçildi.

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