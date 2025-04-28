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Dünya
AA 28.04.2025 22:46

ABD Donanması'na ait bir savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü

ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştüğü açıklandı.

ABD Donanması'na ait bir savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Uçakla birlikte uçağı hangara almaya çalışan çekicinin de denize düştüğü kaydedilen açıklamada, çekme işlemini yapan personelin, uçak denize düşmeden önce şans eseri güvenli bir şekilde kaza mahallinden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, uçağın bağlı olduğu Harry S. Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile gemide konuşlu hava kanadının tam görev kabiliyetini koruduğu aktarıldı.

Donanmanın açıklamasına göre, Harry S. Truman Uçak Gemisi, kaza sırasında Kızıldeniz'de seyir halindeydi.

Harry S.Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman, I. Hava Kanadı'na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

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