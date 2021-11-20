Güney Afrika'da Polis Bakanı Bheki Cele, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla kaçırılma vakalarında yüzde 28 artış olduğunu açıkladı.

Cele, bu dönemde kaçırılan kişi sayısının 2 bin olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Her saat başı 1 kaçırma

Bu istatistiklere göre, belirtilen tarih aralığında Güney Afrika'da neredeyse her saat başı bir kaçırılma vakası oldu.

Cele, kaçırılma vakalarının çoğunun soygunlar sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Cinsel saldırı, intikam ve fidye amacıyla kaçırma vakalarının da toplam vaka sayısı içinde önemli yer tuttuğu ifade edildi.